巨人は２８日、球団ＯＢの佐藤洋（さとう・ひろし）さんが２７日２時２６分に、さいたま市内の病院で急性大動脈解離のため死去したと発表した。６３歳だった。佐藤さんは東北高、電電東北を経て８４年ドラフト４位で巨人入団。入団後に捕手から内野手に転向し、通算９７試合に出場して打率２割５分４厘、１本塁打。巨人で９４年までプレーした。２２年からは母校の東北高野球部監督に就任し、２３年のセンバツに出場して春の