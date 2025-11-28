政府は28日、今年度の補正予算案を閣議決定しました。防衛省の要求のうち、鹿児島県関係では、馬毛島の自衛隊基地整備に2751億円を計上しています。 政府は、今年度の防衛省の補正予算案として、過去最大となる8472億円を計上することを閣議決定しました。 このうち、▼自衛官の給与引き上げやドローン対処器材の導入などに2213億円、▼安全保障環境の変化に速やかに対応するため、航空機や艦船の運用態勢の早期確保に6259