SNSのトーク機能を利用し投資関係者を装い現金をだまし取ろうとしたとして、48歳の無職の男が逮捕されました。詐欺未遂の疑いで現行犯逮捕されたのは、埼玉県に住む48歳の無職の男です。警察によりますと、容疑者の男は、他の仲間と共謀し、11月下旬、SNSのトーク機能を利用して投資運用会社を装い、静岡市葵区に住む70代の女性から現金をだまし取ろうとした疑いが持たれています。女性が現金500万円を用意しようと金