本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模 11/28 EUR/USD 1.1500（5.46億ユーロ） 1.1525（5.59億ユーロ） 1.1600（7.52億ユーロ） 1.1650（7.93億ユーロ） USD/JPY 154.00（15億ドル） 156.50（7.06億ドル） GBP/USD 1.3200（8.27億ポンド） ユーロドルは1.1500から1.1650に分散、ドル円は156.50に中規模のポイント、ポンドドルは1.3200にピンポイント