【香港＝遠藤信葉】１２０人以上の死者を出した香港の高層マンション火災を受けて、香港政府が対応に追われている。燃えやすい工事用資材の使用を放置していたことが被害拡大につながったとみられており、ＳＮＳなどでは、「行政の怠慢が招いた惨事」と批判する声も上がっている。香港政府トップの李家超行政長官は火災発生から半日後の２７日未明、焼け出された住民を慰問した後に記者会見し、「できる限りの支援を尽くす」と