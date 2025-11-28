日本相撲協会は２８日、３０日に長崎・諫早市でスタートする大相撲冬巡業の休場が決まっていた力士１０人の診断名を発表した。九州場所千秋楽を休場した横綱大の里は、場所と同じ左肩鎖関節脱臼の診断名だった。なお、十両４枚目以下からは補充として日向丸が参加する。休場力士と診断名は次の通り横綱大の里…左肩鎖関節脱臼小結高安…変形性腰椎症、腰椎椎間板症伯桜鵬…右上腕二頭筋腱長頭断裂若隆景…頚椎捻挫宇良…扁桃