Tani Yuukiが最新シングル「もしものがたり」のMVを公開した。11月19日にシングルリリースされた「もしものがたり」は、TVアニメ『ドラえもん』の20年ぶりの新エンディング曲として書き下ろされた楽曲。自身のルーツにもなっている『ドラえもん』の世界観を余すことなく昇華した楽曲で、躓いたり、困難を前に立ち止まることを優しく肯定し、そっと背中を押すような優しい歌詞と、J-POPを追求したTani Yuukiサウンドが耳に残る1曲と