TOOBOEがメジャー2ndアルバム『EVER GREEN』のリリースと、全国ツアー＜TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 〜銃爪は視線（フリガナ：ひきがねはしせん）〜＞の開催を発表した。発表が行われたのは11月28日にキネマ倶楽部にて行われた＜TOOBOE FC LIVE 2025〜THANK YOU〜＞にて。キネマ倶楽部はTOOBOEが初めてワンマンライブを行なった会場だ。ライブではお馴染みのメジャーデビュー曲「心臓」や、この夏放送されたTVアニメ『光が死んだ夏』