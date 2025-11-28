ガイナーレ鳥取は28日、MF西田結平(24)が契約満了により退団すると発表した。同選手は立正大から24年に加入。2シーズンを過ごし、J3で7試合に出場。今季は2試合の出場だった。クラブを通じ「鳥取で過ごした日々は自分を大きく成長させてくれましたし、どんなときも背中を押してくれたファン・サポーターの皆さんには感謝しかありません。チームとしても個人としてももっと力になりたかったという悔しさはありますが、この経