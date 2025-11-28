FC岐阜は28日、DF石田崚真(29)とGK後藤大輝(29)が契約満了で退団すると発表した。石田は今季J3で16試合に出場。後藤はカップ戦の1試合出場にとどまった。クラブを通じて石田は「熱狂的な岐阜サポーターの声援のお陰で最後までピッチを走ることができました。この熱い声援は忘れることはないです。FC岐阜のこれからの活躍と発展を心より祈っております」とコメント。後藤も「この2年間でFC岐阜の歴史に触れ、その中で戦えたこ