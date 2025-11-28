ザスパ群馬は28日、DF船橋勇真(28)とFW河田篤秀(33)が契約満了により退団すると発表した。クラブを通じて船橋は「自分は自分らしく、自分なりの最前線で戦い続けたいと思っています。またどこかで会えた時には明るく笑顔で声をかけてください!2年間ありがとうございました」。河田は「沖さんとこのサッカーでJ2に行きたかったですが、自分の力不足でチームを離れてしまうのが悔しいです。ありがとうございました」と感謝を語