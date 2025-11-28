AC長野パルセイロは28日、3選手の退団を発表した。FW浮田健誠(28)、MF藤森亮志(28)、MF小西陽向(23)が契約満了となる。浮田は24年から2シーズンをプレー。今季はJ3で25試合に出場して3得点だった。「18番を信じて支え続けてくれた皆様、結果で恩返しできずにすみません。パルセイロに関わる全ての皆さん、2年間本当にありがとうございました。長野が大好きです!」とコメント。藤森は立正大から加入して6シーズンをプレー。今