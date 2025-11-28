らそんぶるが、本日東京・渋谷duo MUSIC EXCHANGEで開催された＜1st Live Tour「月夜の下、私たちは離ればなれにならないツアー」＞ファイナル公演にて、新たなアーティスト写真、バンドロゴを解禁し、2026年1月28日に2ndミニアルバム『心の隙間を埋めるのは』をリリースすることが解禁となった。今年初めての大型フェス出演や全国ツアーを経て出会えた多くのリスナーに触れ、“音楽の存在価値”を改めて見つめ直した彼女らの“今