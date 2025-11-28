ツチカレンが、新曲「ユメノツヅキ」を配信リリースし、そのMVを公開した。◆ツチカレン 動画この楽曲は、マンガ『コウノドリ』作者・鈴ノ木ユウが作詞・作曲を手がけた楽曲で、戦争や争いの中で奪われていく“日常”や“夢”をテーマに描かれた1曲になっているという。何気ない幸せを願う人々の姿と、理不尽にそれを奪われていく現実が綴られており、“当たり前の日々がいかに尊いものか”を静かに訴えかける命の物語に注目しても