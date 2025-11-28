【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TOOBOEがメジャー2ndアルバム『EVER GREEN』を2026年2月11日にリリース。全国ツアー『TOOBOE ONE MAN TOUR 2026 ～銃爪は視線～』を4月11日から開催する。 11月28日に東京・キネマ倶楽部で開催されたワンマンライブ『OOBOE FC LIVE 2025～THANK YOU～』のアンコール終了後に発表された。 ■時代を超えて色あせない名曲揃いの一枚 2nd