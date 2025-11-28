2026年に芸能生活10周年を迎える菅井友香の写真集『たびすがい』が、2026年2月14日にワニブックスより発売されることが決定した。【写真】夜をイメージさせるクールな菅井の「よるすがい」カレンダー“すがい”は沖縄の方言で“装い・身なり”の意味もあるという。そんな入口からはじまった、沖縄・座間味島への旅を通して知る“初めての菅井友香”。本書は、ビーチではしゃぐ水着姿、コケティッシュな寝起き、朝の泡風呂、