捕虜英雄 〜捨て駒にされた剣奴は敵国で成り上がる〜この記事の画像を見る「次にくる“主従”大賞2025」があれば、ぜひ1位を授与したい。『捕虜英雄 〜捨て駒にされた剣奴は敵国で成り上がる〜』（海空りく：原作、真じろう：漫画/白泉社）は、本来出会うはずのなかった二人が、後に英雄譚として語られるという「ワクワクが止まらない」新時代のファンタジー漫画だ。■捨て駒として戦争に駆り出された少年が、敵国