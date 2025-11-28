フィギュアスケート女子でグランプリファイナル（１２月４日開幕、愛知）に初出場する中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が?大技?について語った。今季の中井はトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を武器に、ＧＰシリーズ第１戦フランス大会で優勝。２８日に千葉県内で行われた公開練習では跳ぶ場面がなかったものの「トリプルアクセル１本でも点数を出せることがフランス大会で分かった。まずは完成度を高めていていきたい」