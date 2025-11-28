◇FIBA バスケットボールワールドカップ2027アジア地区予選 日本90-64台湾（28日、GLION ARENA KOBE）日本がワールドカップアジア予選の1次予選・初戦を快勝。キャプテンの渡邊雄太選手がチームトップの20得点の活躍を見せました。新キャプテンとして臨んだ初戦に渡邊選手は「台湾も毎年力をつけてますけど自分たちも同じで、だから自信を持って最初から全力で試合をしようと声をかけて試合に臨みました」とコメントしました。第1