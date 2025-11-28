【29日（土）の天気】全国的に行楽日和となるでしょう。北日本は朝にかけては、暴風に警戒が必要です。●西日本、沖縄鳥取は明け方まで雨の残る可能性がありますが、日中は各地穏やかに晴れるでしょう。朝は28日（金）より冷えて、熊本で3℃、広島や高松で5℃の予想です。昼間は15℃を上回るところが多いでしょう。●東日本日差しが届き、日中傘の出番はないでしょう。最高気温は28日（金）より低くなりますが、東海や関東は15℃前