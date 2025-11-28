２８日までの東京株式市場の週間値動きで、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比１０２９円０４銭（２・４５％）高の４万２９８８円５０銭だった。今週の株式市場は、米国での利下げ期待に伴う米株高の流れを引き継ぎ、半導体関連株を中心に値上がりし、上昇基調で推移した。２８日は前日の米株式市場が感謝祭のため休場で、大きな取引材料はなかったものの、企業の中間配当の支払いが始まったことな