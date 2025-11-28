２６日、Ｙ７８３「悠享竜江・銀旅号」を背景に記念撮影する観光客。（ハルビン＝新華社記者／張濤）【新華社ハルビン11月28日】中国黒竜江省ハルビン市のハルビン駅で26日、長江・珠江両デルタ地域から集まった観光客約300人がY783号観光列車「悠享竜江・銀旅号」に乗り込み、6日間の旅に出発した。中国鉄路ハルビン局集団がこの冬初めて運行した氷雪観光列車で「スローな旅、深い体験」をコンセプトに、東北地域の文化と氷雪