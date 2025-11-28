演歌歌手小林幸子（71）が28日、都内で「ケンミンショー旅アワード2025」授賞式に出席した。“ケンミン愛”にあふれるショート動画を募集し、グランプリを決めるコンテスト。小林は、新潟県民栄誉賞を受賞しているほか、新潟市の観光大使を務めるなど新潟県の魅力を発信している。この日は“美肌の湯”として知られる同県新発田市の月岡温泉の女将（おかみ）に扮（ふん）し、温泉のPR動画を公開。月岡温泉をアピールしつつ「新潟の