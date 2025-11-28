「サイバーリラックス マッサージチェア M25 AS−R710」美と健康の総合メーカー、フジ医療器は、全身を効率よくパワフルにほぐす3つのもみメカと、骨盤まわりから太もも部までしっかりアプローチする大型エアーバッグを新搭載した「サイバーリラックス マッサージチェア M25 AS−R710」（以下、AS−R710）を11月30日に発売する。近年、在宅勤務や長時間のデスクワークによる疲労を感じながらも、ゆっくりと自分の身体をいたわる時