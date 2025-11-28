認知症・MCI治療剤総合マーケティングビジネスの富士経済は、2025年1月から国内の医療用医薬品市場を網羅する調査を行っている。調査は4回に分けて実施し、第三弾となる今回は、中枢神経、がん、感染症・ワクチン・DICの3領域における医療用医薬品市場を調査した。その結果を「2025年版 医療用医薬品フォーキャストデータ No.3」にまとめた。2040年市場予測（2024年比）では、認知症・MCI治療剤が2823億円（7.0倍）に達する見通し