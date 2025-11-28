左から：ほっかほっか亭総本部 常務取締役 商品企画総括本部 統括本部長 兼 企画本部 本部長 飯沼俊彦氏、日本シュウマイ協会 代表理事 シュウマイ潤氏、ほっかほっか亭総本部 商品本部 本部長 信木竜司氏持ち帰り弁当事業のパイオニアであるほっかほっか亭総本部は、12月1日から、「＼贅沢／シュウマイ弁当」を一部店舗を除く全国で発売する。11月27日に行われた「＼贅沢／シュウマイ弁当」メディア向け試食会では、シュウマイ弁