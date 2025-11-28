冬に欠かせない、オーバーサイズでゆるっと着られるラフスエットの活用術が知りたい！そこで今回は、中川紅葉とともに、オーバーサイズでゆるっと着られる「フーディスエット」の着回しコーデを4つご紹介します。日常使いはもちろん推し活でも映えるコーデです♡Item 着回すアイテムはこちら♡フーディスエットオーバーサイズでゆるっと着られるラフスエット。裏起毛＆厚手素材なので、寒〜いこれからの季節にも引っぱり