G2「第12回レディースチャレンジカップ」と並行開催のボートレース福岡SG「第28回チャレンジカップ」は28日、4日間の予選が終了。29日の5日目10〜12Rに行われる準優勝戦メンバーが出そろった。準優勝戦メンバーが決まり、賞金12位の宮地元輝（39＝佐賀）までは19位に落ちる可能性が0％。残るグランプリ出場枠は「6」に変わりはない。ただ、13位の佐藤翼（37＝埼玉）、14位の原田幸哉（50＝長崎）は限りなく前進したと言える。1