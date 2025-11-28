timeleszの原嘉孝さんは11月28日、自身のInstagramを更新。亡き友人のために踊ったというダンス動画を公開し、ファンから反響が集まっています。【動画】指先まで思いが込められた原嘉孝のダンス「届いてると嬉しいな」原さんは「今は亡き友達を想って踊りました届いてると嬉しいな」とつづり、1本の動画を掲載。グレーのスウェットを身に着けた原さんが、ダンスを踊っています。鍛えられた身体と高い身体能力を生かした踊りです