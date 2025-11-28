元櫻坂４６でフジテレビの原田葵アナウンサーがＳＮＳを更新した。２８日にインスタグラムで「寒くても締めのアイスは大切」とコメントした原田アナ。頬を指で押す写真や、両手に頬を乗せた写真を披露した。この投稿には「可愛すぎてもん絶しちゃいましたー」「かわいいポーズを心得ている葵ちゃん、さすがです！」「どの表情もかわいい」「ほんま可愛いなぁ」「原田葵って天才」「今日も最高にカワイイです」などの声が寄せ