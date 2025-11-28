高知市で高さ17メートルのクリスマスツリーが点灯しシーズンの到来を告げています。高知市の東洋電化中央公園ではじまったイルミネーションフェスタ。11月28日午後5時半頃、高知学芸中学高校コーラス部の歌声にあわせて高さ17メートルのシンボルツリーに光が灯りました。イベントは高知市の中心商店街を盛り上げようと毎年開かれているもので2025年は約5万8000個のLEDが高知の夜を幻想