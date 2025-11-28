全国で愛される「BAGEL & BAGEL」から、冬だけのお楽しみとなる期間限定ベーグルが登場します。今回は、お食事系としても大満足の「トリプルチーズ」と、ティータイムを華やかにしてくれる「クッキー＆クリーム」の2種類。どちらも素材の風味を贅沢に閉じ込め、ひと口ごとに季節の気分を高めてくれる仕上がりです。寒い季節にほっと心がほぐれるような、香り豊かで濃厚な特別フレーバ