スカウトグループの元幹部が、女性を風俗店に紹介した疑いで逮捕されました。大規模スカウトグループ「アクセス」の元幹部、田中航哉容疑者（29）は2024年、女性を風俗店に違法に紹介した疑いが持たれています。田中容疑者は、警視庁が摘発して解体した1月以降も活動を続け、解体後に風俗店から受け取った紹介料は、およそ37万円にのぼるとみられます。田中容疑者は警視庁の調べに対し、容疑を認めているということです。また、女