オレオレ詐欺の手口で現金300万円をだまし取った疑いで逮捕された暴力団幹部らの男性2人が不起訴になりました。指定暴力団・山口組系幹部らの男性2人は去年、都内に住む90代の男性に息子などを装って電話をかけ、「喉に腫瘍ができて現金が必要」などと嘘を言い、現金300万円をだまし取った疑いで逮捕されました。東京地検はこの男性2人について28日付けで不起訴処分としました。