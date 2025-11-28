µð¿Í¤Ï£²£¸Æü¡¢ÀÅ²¬¡¦Ç®³¤»Ô¤ÇµåÃÄÇ¼²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬²ñËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÎ©¤Á¡¢µåÃÄ¿¦°÷¤ò´Þ¤á¤¿½ÐÀÊ¼ÔÌó£³£³£°¿Í¤òÁ°¤ËÍèµ¨¤ÎÆüËÜ°ìÃ¥²ó¤Ø¥Á¡¼¥à¤Î·ëÂ«¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£º£µ¨¤ÏÍ¥¾¡¤ËÁè¤¤¤ËÍí¤á¤º¡¢ºå¿À¤ËÆÈÁö£Ö¤òµö¤·¤Æ¤Î¥ê¡¼¥°£³°Ì¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏµåÃÄ¿¦°÷¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¸å¤Ë¡Ö²ù¤¤¤¬»Ä¤ë¤È¸À¤¨¤Ð¡¢½ªÈ×¤ËÍ¥¾¡Áè¤¤¤â¤Ç¤­¤º¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ò²Ë¤Ë¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¹¤´¤¯ÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤Î¸ÀÍÕ