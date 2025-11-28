※このお話は作者ぽん子さんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。 ■これまでのあらすじ取引が打ち切りになった理由――それは「信用できないから」。商談相手の鬼ツカ課長は妻の上司で、夫が助産師と関係を持ち妻を裏切っていたことを知っていたのだ。家に居場所はなく、唯一の心の拠り所だった職場ですべてをバラされてしまった…！さようなら！自信をもって！復職後の妻は…？「信用を失う」という最大