■これまでのあらすじ母に結婚を反対されながらも、“都合のいい子”をやめて渡米を決めた凜。彼女が去った後、息子からも連絡が絶え、子どもたちに見捨てられたと落ち込む母のもとを訪ねたのは伯母だった。母の自己中心的な考えを指摘する伯母は、その原因が自分たちの母親にあると語る。姉への劣等感を抱えてきた母は、伯母の言葉に反発。さらに「凜はいい子に育った」と褒める伯母の言葉を、母は嫌味としか捉えられず、苛立ちを