前の話を読む。横田のミスについて上司に確認されたサトコは言い訳せず自分の責任と言い切った。しかし翌日は仕事に行けず休んでしまう。心配した佐野が上司に話をしに行くが…。■サトコを心配する佐野■サトコが入社した経緯と社長の意図とは■社長の親としての願い■周囲の願いは届くのか…佐野はサトコを心配するあまり、上司にミスの対応について確認しに来たのでした。上司は「自分も部署のメンバーも、ミスについては何とも