私はユア（30代）。セラ(30代)とは小学校と中学校が同じです。セラはクラスの人気者で目立つ存在でした。一方、私はあまり目立たないタイプでした。当時からセラに憧れる気持ちは強かったと思います。結婚をして子どもが保育園に入り、偶然セラの子と同い年で同じ保育園、そして運よく私と仲良くなってくれたことに感謝しました。そのおかげで、学生時代にはなれなかった「友だち」としてセラと接することができるようになったから