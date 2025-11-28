大阪・関西万博でシグネチャーパビリオン「null2」（ヌルヌル）をプロデュースした落合陽一氏が28日、自身のXを更新。「null2」について「とても大切なお知らせ」を伝えた。【写真】「まじかすごい!!」…反響があった万博null2落合陽一氏の“転生”報告「null2」は、万博でも大人気だったパビリオン。予約は非常に難しかった。落合氏らは10月1日に「ぬるぬるのお引越」クランドファンディングを開始。24時間かからずに1億円を