浜松市は11月28日、12月に開催するイベントの参加申し込みフォームで103人分の氏名やメールアドレスなどの個人情報が閲覧できる状態になっていたと発表しました。 個人情報が閲覧できるようになっていたのは、12月20日に行われる健康づくりに関するイベント「プレコンフェスタ浜松2025」の参加申し込みフォームです。 浜松市によりますと、11月27日午前、申し込みをした人からフォーム上で個人情報が閲