兄弟がいてもいいのかも…▶▶最初から読む▶▶二人目が欲しいけどレスでも妊活できますか？妊娠して、赤ちゃんが産まれたらいままで以上にラブラブな夫婦になると思っていた、まきこんぶさん。里帰り出産をして、夫オタッキーさんとの久しぶりの再会を楽しみにしていたものの実際に会ってみるとまさかの拒否感！？産後、メンタルが不安定になっていく妻と、以前と変わってしまった妻の様子に不安を感じる夫