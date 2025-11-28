◇男子ゴルフツアーカシオ・ワールドオープン第2日（2025年11月28日高知・Kochi黒潮CC＝7375ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、8位から出た谷口徹（57＝フリー）は1バーディー、4ボギー、1ダブルボギーの77と崩れ、予選落ち。18年の日本プロを制した資格で20〜21年から24年はツアーに出場。今季は生涯獲得賞金ランク3位の資格を行使して出場していたが、今大会開始時点の賞金ランクは136位。来季のシードを喪失するこ