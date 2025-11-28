秋田朝日放送 秋田市の沼谷市長は28日の市議会で、新スタジアムについて「改修を選択する合理的な理由はないと判断した。」と新設の方針を示したうえで、市が単独で事業主体になるのは極めて困難と述べました。 今議会ではスタジアム整備を巡り新設か改修かを判断するために、５千人から１万人までの規模に応じて比較した設計や費用が示されます。沼谷市長は改修の選択肢はないとした一方、新設の場合でも最も小さい５千人