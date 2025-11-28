秋田朝日放送 秋田市の沼谷市長は28日の市議会で、新スタジアムについて「改修を選択する合理的な理由はないと判断した。」と新設の方針を示したうえで、市が単独で事業主体になるのは極めて困難と述べました。 今議会ではスタジアム整備を巡り新設か改修かを判断するために、５千人から１万人までの規模に応じて比較した設計や費用が示されます。沼谷市長は改修の選択肢はないとした一方、新設の場合でも最も小さい５千人
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 「MステSUPER LIVE」48組を発表
- 2. 名探偵津田「伊集院怪しい」考察
- 3. 眞子さんに「変わり果てた」の声
- 4. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 5. 石丸伸二氏「肩書がやっと復活」
- 6. 全裸だった 異様な高齢者殺害男
- 7. 乳児の脳に重い障害 立件を断念
- 8. 広瀬アリスとハグ 配慮に絶賛
- 9. 北大生協 嵐ツアー巡り対策発表
- 10. 某占い番組の「裏側」明かす
- 1. フェスは“準備力”がすべて！フェス当日がぐっとラクになる5つのテクニック
- 2. 全裸だった 異様な高齢者殺害男
- 3. 乳児の脳に重い障害 立件を断念
- 4. 北大生協 嵐ツアー巡り対策発表
- 5. 子育て支援金 さらに3万円上乗せ
- 6. 同性婚認めないのは「合憲」判決
- 7. 中学生切りつけ 小競り合いか
- 8. 駅トイレ クマが覗き込んでいた
- 9. 羽田空港トイレトラブル原因公表
- 10. 南京〜福岡 架空の全便欠航報道
- 1. 眞子さんに「変わり果てた」の声
- 2. 石丸伸二氏「肩書がやっと復活」
- 3. 照明消します 道の駅で異例対策
- 4. 窒息死の遺体 局部もなくなった
- 5. 「電影少女」原画丸ごと窃盗被害
- 6. 4児の母の「買い物メモ」大波紋
- 7. 3人死傷事故 無免許運転だったか
- 8. 令和の皇室で皇太子になりえる人
- 9. 父に追い出され施設へ…今の関係
- 10. 「ビミョ。」の表現にツッコミ
- 11. 河野氏 翻訳ミスにユーモア返答
- 12. １８兆３０３４億円の補正予算案を閣議決定…高市首相「戦略的な財政出動で強い経済を構築」
- 13. LINE交換も…東大男性の衝撃対応
- 14. さすがにズルすぎ 山尾氏に批判
- 15. 高市氏を「バカ呼び」歌手が投稿
- 16. 高市首相 “台湾有事”発言についてトランプ氏と協議 25日の電話会談で
- 17. 参院「1票の格差」議論へ 協議会設置、合区も対象
- 18. 握力が18kg以下の女性は要注意?
- 19. 日米関係「良好」は計70.8％ 08年以来の低水準、政府調査
- 20. 外国人の税・社会保険料「未納情報」把握にマイナンバー活用…在留審査の厳格化へ政府の見直し案判明
- 1. 「局部の形が丸見え」米で大論争
- 2. ペンギンを逆さ持ち上げか 韓国
- 3. トランプ氏 移民受け入れ停止へ
- 4. 台湾 中国出身者を除外する新法
- 5. ドラゴンフルーツ 中国で話題に
- 6. 香港の大規模火災 128人死亡確認
- 7. 日本離れたくない 母国への恐怖
- 8. 中国軍X 小泉大臣の発言にも警告
- 9. ウ大統領最側近の自宅を家宅捜索
- 10. 韓国紙 東京の都市づくりを指摘
- 1. 620円が390円に 銀だこ大感謝祭
- 2. コンバース Amazonで最大79%オフ
- 3. プーマ買収検討? アシックス否定
- 4. NY序盤 ドル円は円高優勢で
- 5. 独身の方の老後資金 増える方法
- 6. 年金繰り下げ 隠れたデメリット
- 7. リノベ物件内見 水回り見て絶句
- 8. それパワハラ 部下に言われたら?
- 9. 年収が高い方が得 ローン控除
- 10. AI未使用で査定下げる会社ヤバい
- 1. 3重苦を背負った中年 婚活の結果
- 2. Black Fridayで人気の商品 TOP15
- 3. MetaのVRゴーグルが人気の理由
- 4. Amazonフレッシュが最大50％OFF
- 5. 頭皮ケアアイテムが最大47%OFFに
- 6. 45%OFF以上 Amazonセールの目玉
- 7. ワイヤレスイヤホンが最大58%OFF
- 8. バスルームのドア ホテルで確認
- 9. Amazon ノートPCが最大26%OFFに
- 10. 走れるビジネスシューズがSALEに
- 1. ハヤテ223「一部契約不履行」か
- 2. 大谷出場WBCチケ 転売価格が高騰
- 3. 飲食店で「国産米離れ」続々と
- 4. オコエ瑠偉が異例の自由契約
- 5. 中国が4試合38得点0失点 批判も
- 6. 「まるで高校生対小学生」の試合
- 7. 巨人OBの佐藤洋さんが死去 63歳
- 8. 松本剛獲得も巨人は「チグハグ」
- 9. オコエ「感謝の気持ちしかない」
- 10. 武豊が不在のG1 寂しい声続出
- 1. 「MステSUPER LIVE」48組を発表
- 2. 名探偵津田「伊集院怪しい」考察
- 3. 広瀬アリスとハグ 配慮に絶賛
- 4. 長瀬智也 インスタで意味深投稿
- 5. 某占い番組の「裏側」明かす
- 6. 浜崎あゆみの上海公演 急遽中止
- 7. 池松&河合「最強カップル」の声
- 8. 王林「一番愛してる」大物俳優
- 9. 辻に希空ドン引き…ネットは共感
- 10. 国分「答え合わせ」応じない背景
- 1. ベッド離れている間に母亡くなる
- 2. ヌードモデルになり家族と縁切る
- 3. 元DA PUMP 民宿経営13年目の現在
- 4. ワークマンの「新作ブーツ」紹介
- 5. ドタキャン客vs絶対に許さぬ店長
- 6. 彼氏が既婚 どん底に落ちる
- 7. 「埼玉」はなんて読む？埼玉県の地名だけど「さいたま」じゃない！
- 8. 「冬の相棒」しまむらから続々
- 9. コストコのマニア激推しスイーツ
- 10. デニムが上手な人の「選びの差」