2025年11月1日から2026年1月6日まで、ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ（東京都港区海岸1-16-2）1階 「ニューヨークラウンジ」と「ハドソンラウンジ」にて「ブッシュ・ド・ショコラパンケーキ」が提供されています。食べてしまうのがもったいないフォルム冬の森の切り株をイメージしたパンケーキです。スフレパンケーキ生地の間にカスタードクリームがサンドされ、チョコレートシャンティで包み込んでいます。切り株の年輪