秋田朝日放送 小泉防衛大臣は自衛隊による県内でのクマの捕獲や駆除の支援活動を、当初の予定通り11月末で終了すると明らかにしました。 ５日に始まった自衛隊による支援活動について小泉防衛大臣は、27日までにのべ８００人以上が活動にあたったと説明しました。また、県によりますと、支援活動はこれまで県内１２の市町村で行われました。隊員たちは箱わなや駆除されたクマの運搬などにあたったということです。 【鈴木