11月8日にBE:FIRSTを脱退した三山凌輝が27日、インスタライブをおこない、今後の活動についてファンに向け報告した。内容は多岐にわたり、新たな出発を見守る声が広がっている。配信では、黒髪で前髪を上げたシンプルな装いの三山が、絵画が飾られた部屋から、今後の展望を語った。まず、「株式会社Star Of Wonder.」を立ち上げ、自ら代表取締役・CEOに就任したことを報告。俳優やアーティスト活動も継続していく姿勢を示した