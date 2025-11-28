2025年11月14日から12月26日まで、ヒルトン東京（東京都新宿区西新宿6-6-2）2階「メトロポリタングリル」にて「クリスマス ミートアフタヌーン」が開催されています。クリスマスカラーのドールハウス型スタンドが可愛いお肉が主役のアフタヌーンティーです。特製ドールハウス型スタンドは、赤や緑のクリスマスカラーでホリデー感が満載。4種類の前菜と3種類のクリスマススイーツ、ミートプレートを楽しめます。主役の肉料理はシナ