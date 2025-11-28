11月28日（金）放送の『沸騰ワード10』では、伝説の家政婦・志麻さんの心も体も温まる絶品鍋＆麺を一挙公開！この時期にぴったりな10品を紹介した。「みそ薬味鍋」1品目は、たっぷり薬味で新発想！体がぽかぽかになる「みそ薬味鍋」。まずは、ニンニク、ミョウガ、長ネギ、ショウガなど本来ならトッピングに使う薬味を先に土鍋に投入。ごま油で炒める。そこへみそを溶き入れ、酒、砂糖、水、だしパックを合わせてひと煮立ち。しっ