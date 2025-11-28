衆議院の会派「改革の会」に所属する議員3人は、自民党の鈴木幹事長と会談し、自民党会派に加わることで正式に合意しました。【写真を見る】自民党会派に加入した「改革の会」の3人これにより衆議院では約1年ぶりに「少数与党」が解消されました。衆院「少数与党」ついに解消へ自民党の政権運営“安定化”なるか28日午後、自民党の鈴木幹事長らは、衆議院の会派「改革の会」に所属する議員3人と会談。3人が自民党会派に入ること